SANTO DOMINGO.- El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, (Mimilo), declaró al Ministerio Publico en qué consistía el proyecto que le presentó a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, ahora imputado en la Operación Calamar, y que según él, resultó ser lo contrario.

Según Jiménez Collie, el proyecto que éste le presentó al entonces ministro, para la gestión de las bancas de lotería, deportiva, las máquinas tragamonedas y los colmados, consistía en evitar todo el contubernio del espectro de las bancas que habían en el país.

"Nosotros tratábamos de llevar eso lo más posible a la regularización y que se mejoraran las entradas en Hacienda y en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para esos fines, Fernando Crisóstomo elaboró un plan que incluyó contrataciones de camionetas, participación de inspectores del Ministerio de Hacienda, se quería que más adelante se hiciera una gestión de cobro con beneficio, ese en principio era el objetivo", declaró.

Dijo que el proyecto no se materializó exactamente como se había previsto, que una cosa fue lo que se planificó y otra muy distinta a como terminó sucediendo.

Sostuvo que la idea de como se materializó el proyecto fue de Fernando Crisóstomo, persona que según el Ministerio Público hacía entrega de dinero en efectivo del erario

Agrega el documento, que luego la idea se la conversó al Ministro de Hacienda, "yo me atreví a hablarle porque en el pasado yo había jugado juegos de azar, yo le expliqué el alcance del proyecto, para qué fines era ese proyecto y él estuvo de acuerdo, ya que le dio instrucciones al Director de Casinos para que se pusiera en contacto conmigo y efectivamente el señor Chalas Guerrero, no me sé el nombre completo, pero se que es primo del exministro, cuando me visitó a mi oficina yo le expliqué lo que era, la idea que se tenia, él me escuchó, puedo decir que a mi me dio una impresión ni buena ni mala, pero yo creo en la gente, pero el tipo resultó muy difícil para no decir otra palabra porque él tenia su agenda propia".

Manifestó que Fernando era que llevaba todo el programa completo, que eran muy herméticos, que de lo que me enteraba era porque lo investigaba y que encima de eso Chalas Guerrero hacia lo que le daba la gana y como tenia acceso con el Ministro de Hacienda Donald Guerrero.

"Los recursos iniciales para el proyecto los trajo Crisóstomo de un señor que se llama Rafael Rodriguez (Neno), pero quien tuvo contacto con esa persona fue Fernando Crisóstomo, se acordó que fueran veinticinco millones de pesos, no tengo el detalles de como se acordó la entrega, pero de acuerdo a lo que dijo Fernando, que era el encargado de coordinar esa parte, a cambio de tener una participación en el porcentaje de las recaudaciones de las bancas y los colmadones, pero esos detalles los puede dar Fernando Crisóstomo".

Dijo que la inversión inicial fue de(RD$ 21,000 000.00), porque "Neno" supuestamente no entregó la totalidad del dinero; "una parte nos los repartimos nosotros,Fernando Crisóstomo, José Urena y yo, pero de ahí, es decir de ese dinero Fernando reportó que algunos equipos se rentaron, unas camionetas, de eso se encargó Crisóstomo, v José Arturo Ureña y nos repartimos aproximadamente de6,000 000.00 a 7,000 000.00 millones de pesos entre los tres".

Asimismo le manifestó al Pepca, que no tiene tiene los detalles exactos de cómo arranca el proyecto, que esos datos los tiene Fernando, y que del proyecto se trabajaba que se les cerraba a los banqueros una parte de las bancas, se les cobraba por aquellas que no estaban regularizadas, "claro todo eso se pudo lograr por la participación de Hacienda, no era posible materializar el proyecto sin la autorización del Ministro Donald Guerrero, por eso dispuso que esa parte operativa la realizara el Director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero que conversara conmigo y se pusiera a mi disposición para poner en marcha el proyecto sobre las bancas y las máquinas tragamonedas".