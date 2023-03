"Nosotros vivimos de las empresas que tenemos y le damos el sueldo. Se gasta dinero hasta 50 millones de pesos, es por vocación de servicios que se invierte el dinero".

SANTO DOMINGO.- El diputado de Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Baez, manifestó este miércoles que en todos los partidos políticos se usan logísticas, refieriéndose al supuesto audio filtrado de Danilo Medina diciendo que la campaña de Gonzalo Castillo fue una de las más costosa y que nadie se movía sin la logísticas.

Dijo que define las supuestas declaraciones del expresidente como una componenda entre el ciudadano y el político, "fulano vota por mi que yo te voy a ayudar. El que no da, no gana de nuevo, porque sino no te mantienen las encuestas".

Al ser cuestionado que de cuánto él dispone en la logística para llegar a ser alcalde de Santo Domingo Oeste, sostuvo que "el que llega ahí tiene su chelito, nosotros vivimos de las empresas que tenemos y le damos el sueldo. Se gasta dinero hasta 50 millones de pesos, es por vocación de servicios que se invierte el dinero".

Asimismo sostuvo que están aspirando a la alcaldía porque le duele Santo Domingo Oeste, que es uno de los municipios que más recursos recibe, 50 millones de pesos mensuales, es mucho dinero, pero que no ha habido administración ni gerencia, y que se pueden hacer muchas cosas.

En otro orden dijo que los alcaldes de la oposición se están yendo para su partido porque la Fuerza del Pueblo no tiene número, y que el PLD no tiene número y no repite, "ellos están divididos".

Caso Calamar

A Elías se le preguntó sobre qué piensa sobre el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya, también conocido como “Gory”, tras su mención en la operación Calamar, que si como partido no piensan tomar medidas, dijo que quien debe de hacer el trabajo es la Procuraduría, que nadie tiene que presentarse a la justicia si no lo requieren.

"Si la justicia no te requiere ni te ha condenado como vas a decir el partido por ejemplo que tú eres culpable".

La justicia es mucho "circo"

Para Báez en la justicia lo que se vive es un circo, debido a que el Ministerio Público allana y mete preso, "y yo digo para que tu me presenta acusación si ya tu tienes las pruebas".

"Me presenta acusación, el juez me conoce el juicio y cuando me condenan voy a prisión, 20 o 30 años, yo estoy en contra de que me tranquen y luego descargarme y ya pasó el circo".

Consideró que está en contra de la prisión preventiva como pena anticipa.

"¿Qué razón tiene el Ministerio Público para hacer un show?, la gente quiere ver a los delincuentes presos y los jueces y fiscales le dan lo que la gente quieren, y ellos se limpian".

Al ser cuestionado que él dice que hay mucho show y mucho circo sin embargo el PLD dice que es persecución política, expresó que no, que tampoco vamos a politizar la corrupción, "sabemos que en el cuatrienio pasado se denunció el asunto del asfaltado, la visita sorpresa que se estaba delapilando dinero con relación a la campaña política y se sabia que había mucha corrupción".

Reiteró que lo que pide es que se hagan las cosas correctas y que hayan personas condenadas, y que no califica lo denunciado por el PLD de que los apresamientos de los exfuncionarios se trata de persecución política.

Expuso que los jueces tiene que tener la responsabilidad de condenar a los poderosos y condenar a los chiquitos.

En otro orden dijo que el tema del financiamiento de la campaña es difícil, que no solo en República Dominicana se ve eso, que hay otros países que los candidatos buscan dinero de donde sea para ganar, y eso es un tema que no ha podido resolver la justicia, al ser cuestionado sobre las declaraciones de Ángel Lockward quien dijo que no le dio dinero al "Penco" que apoyó al presidente de la República con dinero limpio.