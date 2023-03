Dijo que si el Gobierno quiere proteger a los productores nacionales, tenía que plantearse una discusión de todo el acuerdo de Libre Comercio entre Centroamerica y Estados Unidos.

SANTO DOMINGO.-Tras el presidente Abinader insistir sobre el desmonte arancelario del arroz como parte del Tratado de Libre Comercio sin compromiso, Manolo Pichardo, encargado de Asuntos Internacionales del Partido de la Fuerza del Pueblo, manifestó este miércoles que los acuerdos se cumplen, por lo que exige al presidente buscar las alternativas para proteger el sector arrocero frente al DR-CAFTA.

"Y yo veo al presidente diciendo que no lo va a permitir, y cómo no lo vas a permitir si eso no depende de ti, bueno el presidente nos tiene acostumbrado a ese tipo de cosas, que me parece un poco irresponsable porque él sabe que eso es un acuerdo y los acuerdos se cumplen",sostuvo Pichardo entrevistado en El Despertador.

Al ser cuestionado que si sería una buena opción acudir a los gobiernos centroamericanos para que en conjunto les pidan a Estados Unidos una renegociación, respondió que hay males de origen en ese problema, "lo primero que entramos tarde al DR- CAFTA cuando ya estaba todo prácticamente hecho, todo estaba acordado, entramos tarde, y pudimos salvar algunas cosas, pero, ¿quién lo hizo? los que nos gobierna actualmente que estaban en el 2003-2004, una negociación torpe, y no tuvieron la visión de entrar a tiempo a las discusiones".

Dijo que si el Gobierno quiere proteger a los productores nacionales, tenía que plantearse una discusión de todo el acuerdo de Libre Comercio entre Centroamerica y Estados Unidos.

Reiteró que recomendaría ver la posibilidad de una renegocación, pero pudieran haber riesgos y que la otra posibilidad es consultar si pudiéramos ir a la Organización Mundial del Comercio porque el arroz está siendo protegido en Estados Unidos y se entraría aquí y quebraría a los productores nacionales.

Se le preguntó que si existiría la posibilidad de que hayan cambios, dijo que no depende de República Dominicana, que había que ver cual es la posición de los diferentes gobiernos, si es de su interés el tema del arroz.