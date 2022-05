Aseguró que la crisis no fue solo por Punta Catalina, porque todas las plantas un momento en el año salen en circulación o porque se dañen, o por mantenimiento.

SANTO DOMINGO.- El Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, indicó este miércoles que no ha sido preguntado respeto al tema, y que no tiene ningún tipo de elemento que le permita verle sentido al señalamiento de que supuestamente el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ha abierto una investigación de las causas que provocaron la salida en cadena de varias plantas de eléctricidad.

"Yo como ministro tampoco puedo descartarlo de manera radical, porque yo no soy investigador, pero a nosotros en el área de sector energético oficial y en el Ministerio no nos manejamos con esa información. Nosotros estamos convencido que se trató de esa coincidencia de fallas importantes que entraron en mantenimiento programado, de otras que entraron en mantenimiento correctivo, me refiero a corregir fallas o averías que sufrieron, y que entonces eso en el marco de un crecimiento a la demanda generó un déficit de oferta de generación y por consiguiente unos apagones que gracias a Dios y por las gestiones rápidas que hicimos han sido corregido", resaltó Almonte.

Entrevistado en el programa El Despertador, el ministro de Energías y Minas manifestó que no puede decir que tenga ninguna información con relación a lo que se dice del DNI y sector eléctrico.

"El sector eléctrico está muy politizado en sentido general, todas las cosas que tienen que ver con producción y con sumo electricidad, porque es un servicio trasversal, tratar de lanzar acusaciones sin presentar el más mínimo elementos de ese tipo asusta a posibles inversores y crea confusión en el sector eléctrico y la sociedad y daña la imagen económica de República Dominicana", manifestó.

Al ser cuestionado de porqué Punta Catalina salió del sistema, Almonte dijo que estaba programada para hacerle un mantenimiento mayor, que primero estaba programada para enero, "después se pospuso porque en marzo había una pequeña avería, se inició el proceso y se decidió una vez se apaga la planta y comienza algunos desmonte, para aprovechar para hacerle el mantenimiento mayor que tenia previsto y programada y que necesitaba".

Explicó que fue coincidencia que en esos días se produjeron los apagones debido a que en ese momento no había déficit de generación, que se produjo después de la salida de AES, y luego salieron otras plantas por desperfecto.

Reservas

Indicó que la realidad es de fondo, que el sistema eléctrico dominicano no tiene capacidad de reservas y la que tiene es mínima, que porque una planta o dos salgan de circulación inmediatamente hay apagones y que ese déficit entre oferta y demanda es lo que hace que nuestro sistema eléctrico sea tan frágil.

Dijo que en otros países las plantas eléctricas se dañan, pero la gente no se entera porque hay una reserva fría disponible equivalente al 15 o 10 por ciento que permite siempre reponer cualquier planta que salga del sistema.