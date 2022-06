"Te reitero, ellos planificaron ingreso sobre la base de 62 dólares el barril y el techo que pusieron fue 85, por eso los ingresos del gobierno ha crecido este año un 15 por ciento".

SANTO DOMINGO.- "Hoy veo en el periódico al Ministro Administrativo de la Presidencia hablar del sacrificio del Gobierno con el tema de los subsidios, ¿de qué sacrificio me está hablando?", así se expresó este miércoles el vicepresidente del Partido Liberación Dominicana, Temístocles Montás entrevistado en El Despertador.

Dijo que el Gobierno estableció un techo entre 85 y los 115 dólares, y que cuando ellos elaboraron el Presupuesto, el precio que establecieron para el petróleo este año fue sobre la base de 62 dólares el barril, "para ellos los ingresos que iban a recibir de los impuesto del petróleo era sobre la base 62 dólares el barril, el hecho de fijar como toque de 85 dólares significa que hay un margen entre 62 y 85 que ellos lo están recibiendo, y ese marguen es el colchón que le permite a ellos mantener ese subsidio de 85 a 115, ese dinero entre 65 y 85 los ingresos que iban a recibir no lo proyectaron en el Presupuesto, no se están sacrificando", manifestó.

Al ser cuestionado que si los subsidios son sostenibles, dijo que hasta ahora si, "te reitero, ellos planificaron ingreso sobre la base de 62 dólares el barril y el techo que pusieron fue 85, por eso los ingresos del gobierno ha crecido este año un 15 por ciento... quieren vender la idea del sacrificio, pero no lo es, porque el recurso estaba ahí y estaba planificado".

Dijo que en este Gobierno hay cosas que uno no lo entiende, y que está mandando permanentemente al Congreso una cantidad enorme de préstamos internacionales, "pero resulta tienen depositado en bancos que uno no sabe para que, más de 260 mil millones de pesos que no lo usa".