SANTO DOMINGO.- Al entrar en vigencia este lunes el porte obligatorio de la tarjeta de vacunación para usar el transporte colectivo e ingresar a cualquier establecimiento, las personas mostraron el documento que certifica la inmunización contra el covid tanto de manera física como digital, cuya validez era verificada en escasos lugares con la cédula.

Aunque para algunos fue fácil mostrar su tarjeta de vacunación al entrar al supermercado, al centro comercial, o al Metro, para unos era más tedioso encontrar el documento dentro de sus carteras.

Para esas personas, entre ellas la señora Luz Durán, quien acudió al banco en horas de la mañana, la disposición que entró en vigencia este lunes es más que oportuna para reducir la propagación del COVID en momentos en que se han relajado las medidas para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, a otros no les permitieron la entrada a los establecimientos de servicios por no traer la constancia de vacunación que aseguraron tenían en casa.

El cumplimiento de la disposición de Salud Pública también se observó en el Metro, el Teleférico y en las guaguas de la OMSA y a quienes no tenían a mano la tarjeta se les permitió la entrada por este día.

Pero los choferes de las diferentes rutas de carros y guaguas de la capital esperan la orden de sus sindicatos.

En horas de la mañana era común ver a personas con las tarjetas de vacunación colgadas del cuello con tirantes o ganchos metálicos como si fuera un carnet.

A los que no traían consigo la tarjeta de vacunación tanto en centros comerciales, como en supermercados y las instalaciones del Metro de Santo Domingo se les advirtió que para este martes no podrán tener a acceso a esos servicios si no presentan el documento.