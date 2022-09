Noticias SIN trato de contactar al encargado de la brigada que se suponía viniera a asistir a esta comunidad y no obtuvo respuesta.

Por Ana Paula González

SANTO DOMINGO.- Residentes de Villa Consuelo denuncian cúmulo de aguas negras en sus alrededores, procedentes de vertidos cloacales, con materia orgánica, fecal y orina, concentradas en depósitos de basura y aceras deterioradas.

Los moradores de este sector dicen sentirse atemorizados por las aguas negras que han quedado estancadas en las aceras de las calles que rodean este sector.

"Esto es un problema crítico , ellos vienen hacen un mediante, se van y al ratico cuando la gente hecha el agua en el baño le sube al otro", expresó Julio Cesar Parra.

Afirmaron el temor mayor son las posibles enfermedades que estas aguas contaminadas concentradas en depósitos de basura y las aceras deterioradas puedan traer a la comunidad.

"Como esta esté dengue, afecta a la salud y es muy incómodo", dijo Fabián Núñez.

En este recorrido de Noticias SIN por la localidad se puede observar las condiciones propicias para la propagación del mosquito aedes aegypti.

Cesar Parra, quien tiene un negocio de reparación de refrigeración en la zona aseguró que se ve en la obligación de cerrar su sustento por el mal olor proveniente del alcantarillado.

"Eso es pésimo, eso no se aguanta, cuando uno está aquí trabajando uno no aguanta, yo he tenido que cerrar por el mal olor", manifestó Parra.

Moradores de este sector aseguran ya han hecho varios reportes para que vengan en su auxilio. "Que nos arreglen eso, que nos arreglen los baños, que nos arreglen esas tuberías, eso es lo que yo pido", clamó Manuela de Jesús.

