Los restos de las víctimas de El Aguacate fueron sepultados la tarde de este viernes, las autoridades han declarado luto en esta demarcación ante la terrible perdida.

Por: Johanny Paulino

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El luto y la consternación se apoderó este viernes del sector El Aguacate, en la provincia Duarte, donde este viernes fueron sepultado cinco de sus residentes que se encuentran entre las ocho víctimas mortales del naufragio de una yola que zozobró frente a las costas de El Seibo cuando viajaban clandestinamente a Puerto Rico.

Entre el dolor, la desesperación e impotencia, los familiares de las víctimas lamentan la tragedia que cobró la vida de cinco miembros de El Aguacate, ubicado en el distrito municipal de Arenoso, que zarparon en su intento por lograr una mejor vida.

“Yo me di cuenta después ayer, yo baje donde otra que yo tengo que también se fue ilegal a Puerto Rico, y cuando baje pase volado no me pare aquí para seguir donde mi otra hija, pero cuando voy no la encontré a ella y una cuñada mía me dijo es tu hija que se ahogó también en el grupo”, Mercedes Morel, madre de víctima.

En la peligrosa travesía perdieron la vida Raisa Stephanie Espinal Checo, Yanet Pacheco, Yahaira Ureña Morel, Alba Gil Vasquez y Yennifer Flete, quien según sus familiares estaba embarazada.

"Eso es una tragedia, es algo muy difícil, para la familia, para todo el mundo, para los amigos, eran cinco jóvenes, muy jóvenes, llena de vida dejaron a sus hijos huérfanos", Teresa Marte, residente de El Aguacate.

“Estamos llamando a la gente a la reflexión en que las aguas del mar es un peligro y todo el que arriesga su vida por ahí sabe que pude colapsar la embarcación y perder su vida", Teresa Marte, residente de El Aguacate.

Además de los cinco residente de Arenoso, en el naufragio perecieron al menos otras tres personas originarias de otras zonas de la región nordeste.

Según familiares, los tripulantes habrían pagado hasta 60 mil pesos como primera partida económica para emprender el viaje que partió el martes desde la costa de Samaná y naufragó la madrugada del jueves.

La Armada informó que en la embarcación viajaban unas 50 personas, de los cuales 23 ya han sido rescatados con vida tras el naufragio, entre ellas ,16 hombres y 7 mujeres.

Los rescatistas trabajaron el viernes sin éxito en la búsqueda de más sobrevivientes o víctimas en el mar y en la costa.

