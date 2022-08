CAMBITA, SAN CRISTÓBAL.- Provisiones LJG encabezó este sábado un acto de entrega de mochilas y otros útiles escolares a estudiantes de la escuela Boca de la Toma, en la provincia de San Cristóbal.

“Nació en el corazón de nuestra familia solicitar aportes a empresas, a nuestros amigos y relacionados comerciales, el ayudar a 75 niños inscritos en una comunidad poco favorecida en Cambita, S.C. y gracias a todos esos aportes logramos completar el número de matrículas con mochilas, mascotas, estuches y útiles escolares”, indicó.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes que puedan llegar a este tipo de comunidades inhóspitas y alejadas sin calles adecuadas “por las que los niños caminan largas distancias, y que además tienen grandes necesidades”.

Agregó que el plantel de la precaria escuela no cuenta con un patio apto para el juego sano de ningún tipo, las aulas no tienen abanicos, no cuentan con baños adecuados, entre otras carencias.

Agradecieron a todos los involucrados “Provisiones LJG, Fundación Reymond Rodríguez, Farmacias Medicar GBC, Medias Rojas de Boston, Josefina Carvajal, Dona Piedad y Don Papito, Dra. Ana Collado, Doña Margarita Báez, Constructora García mármol, Marcos de León, Pablo Saviñón, José Vidal, Mike Guerrero, Alberto Mejía, Martin Rodríguez, Dinorah Serrano, Esaú Medina, Juan Carlos Calderón, Jason y Judith Bridwell, Edwin Rodríguez, Wilkin Maceo, Don Julio (Chulo) y su esposa aguacateros de Cambita, Nacho Industrial, y muchos otros corazones que se movieron para que estos niños pudieran iniciar dignamente su año escolar con útiles básicos”.