SANTO DOMINGO.- El epidemiólogo Carlos Felix insistió este jueves en la necesidad de que el Ministerio de Salud masifique la búsqueda de casos para conocer la realidad de la circulación de mutaciones del virus, sobre todo para identificar si está la Delta como él prevé.

“Es probable que en los lugares donde ellos no han tomado la muestras esté circulando más esa variante… A menos que República Dominicana tenga una protección celestial, si en el mundo hay más de 180 países que tienen esta variante reportada ya, todos los países latinoamericanos y del Caribe la tienen reportada excepto República Dominicana”, cuestionó.

Sobre la variante B.1.621 (MU), catalogada recientemente de interés por la Organización Mundial de la Salud y de la cual circularon nueve casos en el mes de mayo en el país, el doctor Feliz dijo que hay que darle seguimiento aunque aclaró que no es más infecciosa ni mortal que la Delta.

Aunque las autoridades habían pronosticado que se podría esperar un repunte de la pandemia en el mes de octubre, dijo que el país está frente al inicio de un rebrote de Coronavirus debido al aumento que han registrado los casos en los últimos días.

“¿Qué octubre ni octubre? Nosotros empezamos ya con el rebrote, ¿cómo se manifiesta eso? Con el aumento de los casos de la positividad porque tú no vas a esperar la cima, tú tienes que esperar el inicio y ya la tasa de positividad empieza a aumentar. ¿Tú sabes por qué aquí no hay dos mil casos todos los días? Porque no hacen pruebas”, sentenció.