SANTO DOMINGO.- Luego de que altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano solicitaran a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a los fondos que ha recibido el PRD durante los años 2020-2022, debido a que supuestamente Miguel Vargas Maldonado lo ha manejado a su antojo y sin rendir cuentas, el Presidente de la comisión de políticas públicas informó, que es a la Junta Central Electoral a quien tienen que rendir el informe.

Aunque Marino Mendoza manifestó que no se va adentrar mucho en el tema porque el mismo está claro desde el punto de vista jurídico e inclusive procedimental con el tema del gasto, reiteró que es a la Junta Central Electoral que el PRD tiene que rendir el informe.

"El PRD le ha rendido el informe a la Junta, yo creo que eso no va a tener más transcendencia que la que produce el ruido, pero eso se queda ahí, porque realmente es la Junta que está llamada a requerir y a reclamarle a los partidos los informes, en que gastaron el dinero, etc. Yo creo que eso es parte de una dinámica de lucha interna que nosotros no aprendemos todavía y que en el PRD subyace porque hay algunos dirigentes que no están conformes con la linea de manejo del ingeniero Miguel Vargas, realmente la política cambió".

"Fíjense ustedes ¿de dónde sale el presidente Abinader?, es del litorial del PRD, ¿cuándo él sale? cuando el incoó acciones en el 2015 que yo era juez, para reclamar la anulación de la convención de diciembre, entonces al fallarsele en contra porque no tenia razón... los presidentes de los partidos, todos tienen demasiado facultad a partir de lo que es la ley interna de los partidos y cada presidente se maneja conforme a los estatutos".

Al ser cuestionado que si entonces se oponen a que la Cámara de Cuentas levante una auditoria, dijo que no, solo que para él no es un tema de trascendencia desde el punto de vista de lo que son las realidades del desenvolvimiento del partido.

"Hay un acto para Miguel anunciar su propósito de aspirar de nuevo a la presidencia de la República, eso está para esta semana, porque se produce esta situación, porque todo eso hay que marcarlo con los ruidos negativos y cada quien en la política hace su trabajo según su conveniencia".