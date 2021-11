Dijo que lo que no puede hacer ProConsumidor en ese caso, es colocar en cada caja de cada establecimiento un inspector "para decir mire no me le devuelva menta".

SANTO DOMINGO.- ¿Es legal que comerciantes usen mentas como moneda de cambio? Eddy Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, dijo que si alguien es afectado y entiende que no lo quiere aceptar, solo hay que recurrir a Pro Consumidor y realizar la denuncia para ellos proceder a la inspección.

"Recuérdate que el libre mercado de República Dominicana permite que tu ofertes, y tú compras donde te convenga, si en un establecimiento te están devolviendo con mentas tu lo aceptas si tu quieres", expresó Alcántara a una interrogante de uno de nuestros usuarios a través de nuestro canal de Youtube.

Dijo que lo que no puede hacer ProConsumidor en ese caso, es colocar en cada caja de cada establecimiento un inspector "para decir mire no me le devuelva menta".

Al reiterarle la pregunta de que si es legal o no, Alcántara respondió, "lo que es legal es que tu aceptes o no lo aceptes, si tu lo aceptas es legal si no lo aceptas es legal también y denunciar también es legal", sostuvo.