SANTO DOMINGO.- La experta en seguridad Carolina Ramírez es de quienes dudan de la veracidad del audio atribuido a la primera dama haitiana Martine Moise en la que se refiere en términos políticos al asesinato de su esposo.

Pero no lo duda solo porque sí, explicó que consultó el tema con personas que dominan el idioma y también pusieron en duda la veracidad del pronunciamiento que se atribuye a la mujer que estaría siendo atendida en un hospital estadounidense. “Gente que maneja bien el idioma y que le da seguimiento y lo primero que me dijeron es que no creían que era ella”, dijo.

Durante la entrevista central de El Despertador Ramírez recordó que“una figura de ese nivel con una cuenta verificada, generalmente tiene personal que tiene acceso a sus publicaciones, es normal”, dando a entender que el mensaje pudo haber sido de otra persona de su entorno.

La logíca que explica para esto es lo complejo que sería entender que en su situación actual la primera dama estuviera usando redes sociales.

"Me cuesta creer que una persona que la dejan por muerta, que la rescatan, que la llevan al hospital, se toma la decisión de trasladarla del país por un lado para intentar su recuperación y por otro por seguridad (…) y no se me ocurre que haya posibilidad de llevarse su celular. Otra cosa, esa persona también está bajo estricto protocolo de seguridad y vigilancia, no solamente del personal médico, sino que tiene personal de seguridad por la naturaleza de lo que ha sucedido. Entonces me cuesta un poco creer que sea ella y por otro también esas informaciones, aun fuera ella, no coinciden con la información oficial por ejemplo que ha estado dando la Policía o que ha estado dando el primer ministro en funciones”, dijo.