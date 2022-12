Dijo que es preocupante que tengamos que empezar el año con esas haladas de cabellos y llamado de atención público, que la justicia tiene que actuar con mucha sobriedad, cuidado y silencio.

SANTO DOMINGO.- "Es preocupante que el Ministerio Público haya logrado darle al país la impresión de que están en un tira y jala permanente", así reaccionó este miércoles Minou Tavárez, sobre la misiva que envió la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a sus adjuntos, donde les invitaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial.

Para la presidente de Opción Democrática no es la primera vez que la procuradora le hala la cuerda a Wilson Camacho y Yeni Berenice "que tienen una gran preferencia por hacer sus trabajos más por las redes sociales que en los despachos y los tribunales".

"Y el llamado de atención de la magistrada es con respeto al otro tira y jala que es con los jueces, y eso no habla bien del Ministerio Público, y más en este momento en que de alguna manera lo que se ve es como si fuera un dominó en donde la preparación de los juicios que tenían a su cargo ese equipo que lo preparó todo se vienen de alguna manera debilitando como fichas de domino cuando los empujas",comentó Tavárez.

Dijo que es preocupante que tengamos que empezar el año con esas haladas de cabellos y llamado de atención público, que la justicia tiene que actuar con mucha sobriedad, cuidado y silencio, hasta que llega a la discusión al conocimiento, a la profundización de cada uno de los elementos que componen cualquier expediente que se haya instrumentado.

"Y eso lamentablemente no es lo que caracteriza a algunos de esos fiscales que han recibido su pelita pública en estos días".

Así mismo destacó que en cualquier reforma constitucional la única manera de garantizar una independencia verdadera es que deje de ser nombrado por el presidente, "porque no es posible que haya independencia del Ministerio Público si quien lo dirige le debe el nombramiento al presidente de la República y se debe a ese presidente por mas constitucional que sea, eso tiene que cambiar para que pueda ver una independencia y probablemente hay otros cambios que sea necesario hacer".

Expuso en el que en el país hace falta más que nada separar esas funciones y que se discutió cuando se hizo la reforma en el 2010.

"El procurador y el fiscal general no debería ser al mismo tiempo un especie de ministro... aquí no hay un ministro de justicia y si debería de haber".

Al ser cuestionada que cuál entiende debe ser el mecanismo de escogencia del procurador fuera de lo que está establecido hoy que lo designa directamente el presidente, sostuvo que no se puede olvidar que el nombramiento de la magistrada se dio como resultado de toda la demanda de fin de impunidad que hubo en República Dominicana y se vendió como un nombramiento independiente de la justicia, "yo digo que si no se cambia la manera en que se escoge al procurador, no va a ver una justicia independiente".

Los ministros son subalternos del presidente y mientras el presidente lo pueda poner y quitar la independencia sigue siendo una inspiración no una realidad

"Desde mi punto de vista lo que se puede hacer es que todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sean jueces de carrera, esa es la única manera de garantizar de ir construyendo esa dependencia del Poder Judicial, no hay otra posibilidad".

"La decisión de escoger los poderes del estado son decisiones políticas, y luego la de elegir las altas cortes es una decisión política y no es malo, ahora lo que tu no puedes poner en esos puesto a los integrantes de los partidos políticos que no están habilitados para ser jueces

Critican Academia de la Historia admitiera a Ramiro Matos, a quien acusan de asesinar a Manolo Tavárez Justo

Minou Tavárez Mirabaly Manolo Tavárez Mirabal, hijos de Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y Minerva Mirabal, rechazaron y criticaron que la Academia Dominicana de la Historia incluyera como miembro al exgeneral militar Ramiro Matos González, a quien señalan como el asesinato de su padre y otros combatientes por la libertad y la democracia.

"¿En primer lugar, cuál es el aporte en la historia que ha hecho ese señor?, en segundo lugar por qué la academia de la historia, los historiadores tienen una responsabilidad con decir la verdad, con contra lo que ha ocurrido, con la construcción de la institucionalidad democrática en cualquier país del mundo y no han cumplido con ella, y nombraron a ese asesino".

"El participó ahí, ene el fusilamiento de los héroes de junio del 1959, y eso no me lo contaron yo estaba ahí cuando estábamos buscando los restos que fueron fusilados en la batalla de la carreras y teníamos tres semana buscando esos restos, y el señor Ramiro Matos, ese asesino llegó allá y dijo no ustedes están buscando donde no es, no fue ahí que los fusilamos, fue allí, y se movió como a 200 pasos hacia allá y dijo que fue ahí y antes de que terminara el día, ya comenzaron aparecer los cadáveres, cadáveres amarrados con cadenas, y entonces la Academia Dominicana de la Historia se suman a la negación de justicia en República Dominicana es imperdonable".

Minou Tavárez Mirabaly Manolo Tavárez Mirabal enviaron una carta dirigida al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, y a todos los historiadores e historiadores miembros de esa institución, afirmando que Matos González presentó un Currículum Vitae adulterado, y preguntan a los académicos si no saben que cuando se manipula la verdad y la democracia se convierte en demagogia, se corre el peligro de caer en una dictadura o de verse impedido de dejar atrás "las dictaduras de Trujillo y Balaguer".