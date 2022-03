Dijo que personalmente no cree en la independencia del Ministerio Público debido a que el procurador debe de ser necesariamente el brazo armado del Ejecutivo para perseguir el delito.

SANTO DOMINGO.- Sobre el proyecto presentada por el Poder Ejecutivo para reformar la constitución, el abogado Emmanuel Esquea Guerrero expresó que por principio no es partidario de la modificación.

Al ser cuestionado sobre la insistencia del Gobierno de que sería con el propósito de tener un Ministerio Público independiente, Esquea dijo que tampoco esta de acuerdo con esa imagen.

"Yo leí el proyecto de reforma de la constitución a mi no me gusta, a mi no me gusta tocar la constitución, ademas seria peor el remedio que la solución o el remedio que la enfermedad. yo por principio no soy partidario de la modificación constitucional, ni para una cosa ni la otra,no estoy de acuerdo por una reforma constitucional que no sea a través de una constituyente". instó el jurista.

Dijo que personalmente no cree en la independencia del Ministerio Público debido a que el procurador debe de ser necesariamente el brazo armado del Ejecutivo para perseguir el delito.

"Restarle al presidente de la República la capacidad de designar de tener el control de Ministerio Público a mi no me parece".

Sostuvo que el asunto no está en que sea tan independiente por la designación o no, sino por la persona.