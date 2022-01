Indicó que las Mipymes están “subsidiando al Estado, porque se están endeudando y cogiendo prestado".

Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, criticó el mal manejo con que eran llevados los procesos de contratación de las Mipymes, por las constantes violaciones a lo que establece la ley.

“Cuando llegamos al INABIE estaban supliendo los alimentos pero nadie tenía un contrato y tuvimos que hacer el contrato de 1,889 empresas para poderle pagar porque si no tienen un contrato la Contraloría no lo certifica y no pueden cobrar”, sostuvo Castro.

Al participar de la entrevista central del programa El Despertador, Castro, indicó que las Mipymes están “subsidiando al Estado, porque se están endeudando y cogiendo prestado, cuando la ley dice que el Estado debe dar un anticipo para que ellas puedan suplir y hemos invertido el rol y eso le hace un daño terrible”.

“Esas Mipymes que están supliendo hoy, cuando cobren el dinerito que le vamos a dar en esta semana o la próxima es para pagar intereses, entonces lo que estamos haciendo es quebrando Mipymes”, aseguró el director del INABIE.

Criticó además, que en vez de darle 500 raciones a una cocina, solo le “estamos dando hasta 35 raciones… Se le está haciendo un daño terrible”, afirmó Castro.

Castro puso otros ejemplos sobre la poca transparencia en la adjudicación de los contratos, en los que aseguró que“una cocina de Villa Vásquez le dieron un contrato para suplir en Higüey y una de Herrera con 50 raciones para suplir en Villa Altagracia”, apuntó.

Víctor Castro, aseguró que con esa forma de trabajo, las autoridades obligan a los suplidores a crear estrategias amañadas para resultar menos afectados, lo que hacía que los procesos fueran pocos transparentes de en ambas direcciones.