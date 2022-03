Matos cuestionó que el gobierno haya optado por tratar de llevar a tasa cero los impuestos a las importaciones de productos en vez de incentivar la producción nacional, afirmando que en países desarrollados cuando hay temas de crisis empoderan a la producción nacional.

SANTO DOMINGO.- Las decisiones que ha tomado el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, no son efectuadas por falta de experiencia ni improvisación sino que con cada medida se beneficia a un grupo reducido, por lo que en esta gestión se está gobernando para un grupo específico.

De esta manera lo expresó el presidente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Michael Matos, quien afirmó que con cada paso que da el gobierno es para distanciarse de la gente.

Matos aseguró que inicialmente pensaba que las decisiones ejecutadas por el gobierno se hacían por improvisación ya que no habían sido gobierno anteriormente, sin embargo; medidas como el proyecto para eliminar los aranceles de productos básicos lo han hecho cambiar de parecer.

«Mira la medida para aranceles cero para los productos importado, me doy cuenta de que acción que supuestamente es un supuesto error por falta de conocimiento siempre hay un grupo que se beneficia, ya me estoy dando cuenta de que no es un tema de improvisación sino que se está gobernando para un grupo reducido», afirmó al participar en uno de los espacios que se transmite en Su Mundo TV.

El dirigente peledeista indicó que el pueblo dominicano necesita un gobierno que sea más cercano a los ciudadanos.

«Venimos de una pandemia que se convirtió en una crisis económica, venimos de momentos de tensión con el tema de la guerra, de Ucrania y Rusia que obviamente producen efectos en los precios de los productos, pero con cada paso que da el gobierno tu lo ves que se distancia de la gente, del hombre del campo» agregó.

