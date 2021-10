El funcionario dijo que el jefe de Estado es quien, en su momento, va a anunciar la propuesta oficial de reforma fiscal.

SANTO DOMINGO.- “Este es un gobierno sensato”, el presidente Luis Abinader actúa con la serenidad y la tranquilidad necesaria, y dará informaciones al país sobre la reforma fiscal cuando lo entienda pertinente, afirmó este miércoles Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

El funcionario dijo que el jefe de Estado es quien, en su momento, va a anunciar la propuesta oficial de reforma fiscal. “Este no es un gobierno de locos, este es un gobierno sensato, y hay que esperar a que el presidente lo ponga sobre la mesa cuando él decida”, reiteró.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un encuentro con líderes de opinión de los medios de comunicación, donde el Ministerio de Economía realizó la presentación del proceso “Diagnóstico del sector agua, aspectos críticos a considerar (2021-2036)”.

En el encuentro, el también investigador comunicó que aún no hay una propuesta sobre la mesa, afirmando que “Han circulado cosas que no son”.

“Este es un proceso largo y se terminará cuando el presidente anuncie, por lo menos en la parte que tiene que ver con el Gobierno, cuando tome una decisión, y todavía esa decisión no se ha tomado, o no se ha hecho pública, y hay que esperar y no hay por qué asustarse”, indicó, al tiempo que dijo que ha habido amplias evaluaciones de todas las posibilidades y el presidente de la República decide al final.

“Puede ir sin esa reforma, no sabemos exactamente; el presidente es la persona que va a tomar la decisión final”, dijo el economista acerca del comentario realizado por periodistas de que el presupuesto nacional tiene que ser aprobado antes de finalizar el 2021.