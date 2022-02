Las declaraciones de Dipré fueron motivadas a raíz de la vinculación de su hijo, Somali Dipré, con la organización de los viajes a Bahamas, lo que aclaró que no es cierto.

Santo Domingo.- Amalis Dipré, el hombre que es señalado junto a otras dos personas de ser el organizador del viaje desde Baní hacia Bahamas, con destino final Estados Unidos, confesó este miércoles en exclusiva a Noticiassin.com, que ciertamente fue él quien envió a los dos banilejos desaparecidos y que se presume forman parte de las víctimas del naufragio frente a las costas de La Florida.

Sin embargo, dejó claro, que su participación era hasta las Bahamas, trámite que hacía de forma regular.

“Yo mando de aquí para allá (Bahamas) y de allá hay una gente que lo pasa para allá (Estados Unidos)”, aclaró.

Las declaraciones de Dipré fueron motivadas a raíz de la vinculación de su hijo, Somali Dipré, con la organización de los viajes a Bahamas, lo que aclaró que no es cierto.

Al dejar claro que ni Wilkin Méndez, de 18 años de edad, ni Junior Pascual Santos de 49, pagaron 22 mil dólares, sino entre 19 y 20 mil y que lo harían una vez llegaran a Estados Unidos, Dipré indicó que desde un principio le dijo a ambos que no se montaran en esa embarcación si iban muchas personas, sin embargo, los dos desobedecieron sus instrucciones.

“Yo era que le estaba dando la cara a ellos (los familiares), yo tenía un intérprete (Uriol Peña) que era el que hablaba con esa gente de Bahamas (el moreno) y en un principio él decía que estaban presos en Miami y como a los 8 días fue que me dijeron que ellos se habían ido en esa embarcación”, expresó.

En llamada telefónica, descartó la posibilidad de entregarse a las autoridades, porque entiende que su vida corre peligro y además, le harían pagar por todas las víctimas del naufragio, aunque él sólo diligenció el viaje de Wilkin y Pascual.

“Tengo que correr mija, porque dime e’ a mí que me echan la culpa…Usted no oye lo que dicen las mujeres, que yo le quite el tapón para que se ahogara to’ el mundo, usted no oye lo que dijeron que fue a mi casa a buscar dos mil dólares y yo no conozco a esas mujeres. Esas mujeres están mintiendo”, sostuvo.

Agregó que “Yo ahora mismo estoy como el Chapo de México…como está este país, qué voy hacer yo un hombre preso? que me hunda en la cárcel por todos esos muertos, porque me lo van a pegar to’”.

Al ser cuestionado, sobre el tiempo que tiene realizando viajes hacia Bahamas, Dipré dijo que apenas estaba incursionando en el negocio.

Recalcó que él solo “mandó” a Bahamas a dos banilejos y que los otros cuatro de los seis que dicen habían emprendido la travesía, fueron enviados por otros organizadores, los cuales según Dipré, sin mencionar nombres, andan huyendo.

Aseguró que en Baní hay más de 80 personas que se dedican a organizar viajes ilegales.