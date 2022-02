“Yo también estoy sufriendo, tengo tres hijos y mi familia sola por ahí, abandonada; por lo que también temo por ella”, reveló Amalis Dipré en una entrevista en exclusiva a Noticias SIN.

SANTO DOMINGO.- “Temo por mi familia, porque mientras estoy huyendo ellos están solos” expresó en el organizador del viaje a Bahamas que terminó en tragedia tras naufragar la embarcación que pretendía llegar a Estados Unidos con 40 personas a bordo.

Admitió que lamenta mucho la tristeza de las familias de los dominicanos desaparecidos tras zozobrar una embarcación en Bahamas el pasado 22 de enero, pero indicó que él también lo está sufriendo porque está huyendo y lejos de sus seres queridos.

“Yo también estoy sufriendo, tengo tres hijos y mi familia sola por ahí, abandonada; por lo que también temo por ella”, reveló Amalis Dipré en una entrevista en exclusiva a Noticias SIN.

Asimismo, sostuvo que su hijo, quien en un principio del accidente fue señalado como el autor del viaje a Bahamas, no tuvo nada que ver con el caso, y aseguró que no se involucra en ese tipo de actividades.

“A mi hijo no me lo involucren en nada, porque lo único que él hace es trabajar, ese muchacho no se involucra en nada malo”, manifestó con vehemencia Dipré.

En ese orden, exhortó a las autoridades a que sigan investigando, al tiempo que lamentó el dolor de las familias banilejas.

De acuerdo a la versión de Dipré solo envió al viaje a Wilkin Romely Méndez Pérez, de 18 años, quien sería uno de los muertos o desaparecidos del bote que zozobró al llegar a la costa de la Florida, tras salir con 40 indocumentados desde Las Bahamas. Así como Yunior Pascual Santos Báez, de 49 años, desapareció en la travesía.