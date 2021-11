Las nuevas medidas, para Thierry kenneth Pierre, exsecretario de estudiantes haitianos en el país, asegura representa un duro golpe para sus compatriotas estudiantes.

SANTO DOMINGO.- El anunció del gobierno sobre la cancelación del programa de visas a estudiantes haitianos en medio de la crisis que vive su país, no sólo afecta a los jóvenes que aspiran a estudiar en las universidades dominicanas, sino a quienes ya lo hacen y no podrían renovar sus permisos, por lo que algunos entienden que la medida es muy drástica y piden autorización para terminar sus carreras.

Las nuevas medidas, para Thierry kenneth Pierre, exsecretario de estudiantes haitianos en el país, asegura representa un duro golpe para sus compatriotas estudiantes, ya que atenta con el desarrollo de cientos de jóvenes que buscan superarse realizando carreras universitarias en la República Dominicana.

Aunque el ex dirigente estudiantil dice que no critica la medida, entiende que no es el mejor momento para que las autoridades dominicana cierren la puerta más importante que pueden tener los jóvenes de su nación.

La universidad Autónoma de Santo Domingo que cuenta con una matrícula de un aproximado de 200 estudiantes haitianos activos, según su rector académico, se prepara para en una semana realizar un levantamiento donde buscarán la forma de impartir clases virtuales si es necesario a los nacionales haitianos que ya están avanzando en su semestre.

De su lado, la Universidad Tecnología de Santiago (UTESA), que cuenta con una matrícula de 400 estudiantes Haitianos, informaron que la medida tomada por el estado no representará una pérdida significativa a la alta casa de estudios.

A pesar de los haitianos son la mayor población de estudiantes extranjeros en la República Dominicana, según datos, son los que menos visado de estudiantes obtienen en el país.