"Las ARS se quejan mucho, pero los médicos tienen cierta razón, las ARS discriminan a los médicos, ellos le dan el código que ellos quieren, un médico no puede ejercer en cualquier ARS".

SANTO DOMINGO.- Nélsida Marmolejos, ex directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, calificó como "lamentable" el conflicto de las ARS y el Colegio de Médico Dominicano y que "el gran problema" se da por debilidades del propio Consejo Nacional de Seguridad Social y sus instituciones.

Marmolejos, entrevistada en El Despertador, sostuvo que hay una falta de gobernabilidad en el sistema, que los sectores "se han alzado cada quien por su lado", y lo que están pagando el conflicto son los afiliados, "La SISALRIL está ausente, la DIDA no ha dicho nada defendiendo a sus afiliados, y si lo ha dicho yo no lo he escuchando, o sea hay que salir a defender a la población y ¿quiénes son los que defienden a la población?".

"Yo no me explico como es que el Consejo no ha tomado decisiones firmes con relación a esto y la misma Superintendencia de Salud, porque si haber vamos, cuando una persona hace un contrato para que se le de salud, la ARS hace un contrato con un médico, con una clínica, un laboratorio, son contratos y hay que cumplirlo".

Manifestó que lo primero que le hacen a un trabajador es que cuando entran a trabajar le descuentan un mes por adelantado, por lo que considera que no puede ser posible que si el afiliado va a buscar un servicio le van a decir que no, debido a un conflicto.

"Como es posible que si una ARS tiene un contrato con un médico, el médico dice no le voy a dar servicio, y eso pasa sin penalidad, ¿cómo es posible que si hay un contrato que debe de hacerse tal o cual decisión por parte de la clínica, digan yo no voy hacer eso?".

Agregó que puede haber consecuencias, "se acuerda que Andeclip en una época que estuve al frente de la DIDA amenazó con que iba a suspender los servicios a la ARS y dejar a los afiliados sin ningún tipo de respaldo, nosotros dijimos que íbamos a proceder judicialmente, porque los afiliados no tienen que pagar los platos rotos".

Dijo que no le está quitando la razón a los médicos de sus reclamos, pero el galeno tiene que entender que es con la vida de una persona que se está jugando.