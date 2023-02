“Yo no entiendo por dónde viene la demanda del senador Yeb, primero no entiendo que sea personal porque él no me conoce y yo no lo conozco, por lo tanto no es personal. Yo me doy a entender que una denuncia a 7 años de mi gestión, es como una denuncia a destiempo”, manifestó Cuevas en exclusiva a Noticias SIN.

REDACCIÓN.- Luego de que el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, acusara al excónsul Juan Cuevas de realizar ciertas “violaciones” en el consulado dominicano en Madrid, España, el ex cónsul se pronunció al respecto.

Lo primero que dijo el exfuncionario es estar sorprendido por estas acusaciones a siete años de su gestión.

“Yo no entiendo por dónde viene la demanda del senador Yeb, primero no entiendo que sea personal porque él no me conoce y yo no lo conozco, por lo tanto no es personal. Yo me doy a entender que una denuncia a 7 años de mi gestión, es como una denuncia a destiempo”, manifestó Cuevas en exclusiva a Noticias SIN.

Asimismo, consideró que ante esta demanda sería “el chivo expiatorio para él (Victoria Yeb) atacar a la administración pasada de Danilo Medina de la cual yo formé parte muy orgullosamente, y al PLD en su conjunto, es como yo interpreto”.

El pasado miércoles 8 de febrero durante la sesión ordinaria del Senado, el legislador había manifestado que el señor Cuevas, hizo unas remodelaciones a las oficinas del consulado sin tener las licencias correspondientes y sin la aprobación por el ayuntamiento de la ciudad española.

En ese sentido, el ex cónsul se defendió y dijo que no realizó ningún tipo de obras. “Pueden buscar los testigos, no dividí ni en cubículos, lo que hice fue que junte escritorios uno al lado de otro. Prácticamente arme una explanada en la parte de atrás, las demás divisiones estaban ahí, por lo tanto yo no realicé ninguna obra, porque conozco la normativa española y si la hacía tenía que estar contenida en el plano que debe aparecer en el proyecto”, explicó Juan Cuevas.

Afirmó que sí se han realizado obras, pero después de su gestión, por lo que asegura que la actitud del senador Victoria Yeb hacia él, “no va hacia mi persona, va hacia el partido, hacia la administración del expresidente Danilo y el PLD, por lo tanto no lo puedo tomar como una acusación personal, pero sí tengo que aclarar la situación… yo soy el chivo expiatorio”.

Agregó que con estas acusaciones, “lo que se quiere tapar que es la incapacidad del pasado y del actual cónsul general de Madrid perremeístas ambos” al considerar que no han sabido manejarse en la comunidad, “porque además de haber un aumento de precio de todos los servicios, al rebajar el personal ellos no han atendido como lo teníamos organizado”.

“El senador Yeb me da a entender que no conoce la normativa urbanística de España, de Madrid, no sabe exactamente, posiblemente alguien de su entorno o allá lo tomó en su buena fe, le hizo un cuento y él se lo creyó… A siete años ya van cuatro cónsules, dos de PLD y dos del PRM, y ahora es la queja.”, indicó Cuevas.

Inicios de su gestión

En conversación con Noticias SIN, el ex cónsul Juan Cuevas contó que cuando recibió el consulado dominicano en el año 2013, era un espacio de 160 metros, que “en tiempos de verano los aires acondicionados dejaron de dar frío porque era tanta la cantidad de personas que iba que el usuario que está esperando para ser atendido, estaba al lado del que se estaba atendiendo, porque el espacio era muy pequeño”

Ante esta situación, dijo que tuvo que tomar la decisión de buscar un espacio “mucho más grande, porque ese espacio se nos quedó muy pequeño para la gran cantidad de dominicanos que acudían al consulado”. “Por supuesto siempre informando a Cancillería”, resaltó Cuevas.

Explicó que a seis meses de estar en la gestión alquiló un local de 600 metros, que es donde está el consulado en la actualidad, ubicado en la principal avenida de Madrid.

“La condición cambió totalmente. Cuando recibimos ese consulado no había nada montado y nosotros simplemente lo que hicimos fue contratar los servicios de una empresa de ingeniería homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, ósea que tiene todos los permisos para crear proyectos de apertura de local y le encargamos el proyecto. Todo eso se hizo en el 2014, que fue cuando nos mudamos ahí”.