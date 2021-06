El también exministro de Defensa y Armadas reiteró que él no se quiere referir a otras gestiones, pero que en la de él que fue 2004- 2006, 2012- 2014 no sucedió.

SANTO DOMINGO.- "Yo no creo en nada de eso, para mi eso es totalmente falso, en mi gestión no ocurrió y no hay ningún tipo de elemento de juicio que me pueda decir a mi que esto realmente se llevaba a cabo", dijo este martes Sigfrido Pared Pérez, exdirector del DNI al ser cuestionado si llegaron a sus oídos algún tipo de irregularidades sobre ventas de ascensos y especialismos dentro de las instituciones armadas como declaró Raúl Alejandro Girón Jiménez en el caso Coral.

"En el caso caso Coral, yo honestamente no tenía ningún tipo de elemento de juicio para poder decir que eso se estaba llevando a cabo, recuerda que la misión del DNI es informarle al presidente de las cosas que hacen daño desde el punto de vista de la políticas que lleva un gobierno para poder tomar decisiones sobre los diferentes puntos que se dan en la vida nacional", sostuvo.

La interrogante se le hizo a Pared Pérez luego de que en el caso Coral el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez desenmascaró el entramado de corrupción que funcionaba en el Cestur y en el CUSEP, al revelar en detalles de cómo operaba el entramado liderado por el mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Aza.

Aseguró que Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado de Adán Cáceres y que instalaron en Politur y el Cuerpo Especializado de Seguridad la venta de especialismo.