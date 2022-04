"A ojo vista lamentablemente el presidente está en campaña permanente porque está hablando de sus aspiraciones de continuar en el poder mas allá del 2024".

SANTO DOMINGO.-Tras el anuncio del Gobierno de financiar a las clínicas con dos mil millones de pesos a 20 años con una tasa de 6.5%, el ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Mone­gro, lo calificó este miércoles como una medida de corte populista.

Dijo en la entrevista central de El Despertador, que esas grandes clínicas no necesitan ese auxilio, porque hoy en día, desde el punto de vista financiero, en términos generales no andan mal, "de modo que parece ser que no se debió a ningún tipo de estudio, sino a una medida de corte populista".

"Sobre todo el tema de las grandes clínicas, primero es un problema que nosotros no habíamos oído ninguno tipo de demanda por ese sector de que necesitaba el auxilio del estado, en segundo lugar luego de la instalación de la Seguridad Social en este país, a pesar de lo que se diga, las ganancias de esas grandes clínicas nunca lo habían tenido, y lo que le puso la tapa al pomo con respeto al tema de su rentabilidad fue el tema de la pandemia,", expresó Rodríguez Monegro.

Sostuvo que esta decisión se enmarca dentro de un contexto político y que "a ojo vista lamentablemente el presidente está en campaña permanente porque está hablando de sus aspiraciones de continuar en el poder mas allá del 2024".

Dijo que tenemos un sistema de salud llena de precariedades, donde la calidad de atención campea por su ausencia, por el tema de las ambulancias, de las condiciones en la que operan en hospitales públicos y que en ese contexto es inadmisible el que puedan ver un anuncio de esa manera.

Agregó que el anuncio estaba dirigido a las grandes clínicas del tercer nivel, y como se produjo una reacción comenzaron a acomodarse las cosas de que estaban incluidas las pequeñas y medianas clínicas.

"Eso se ponen en evidencia diario cuantas personas van a medios de comunicación pidiendo para una pinta de sangre, el tema de donador, que un tratamiento de alto costo, que el tratamiento no aparece, en ese contexto deja mucho que desear el que pueda el gobierno disponer de dos mil millones de pesos en préstamos con incluso periodo en gracia".