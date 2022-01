El acceso al Metro también estaría controlado por la disposición, lo que ha generado opiniones encontradas con los usuarios de este transporte.

Por: Oliver Balbuena

SANTO DOMINGO.- Cuando solo faltan cinco días para que entre en vigencia la medida que exige la presentación de la tarjeta de vacunación con tres dosis para acceder a espacios cerrados, incluido el transporte colectivo, las autoridades no contemplan dar marcha atrás a la disposición, pese a que apenas un 21% de la población adulta se ha inoculado en tres ocasiones.

El acceso al Metro también estaría controlado por la disposición, lo que ha generado opiniones encontradas con los usuarios de este transporte.

Según la disposición de Salud Pública, aquellos que no presenten su tarjeta de vacunación con la inyección complementaria o una prueba PCR negativa con no más de siete días realizada, no podrán acceder a transportes públicos como este a partir del lunes.

La medida ocasiona rechazo para algunos usuarios del Metro de Santo Domingo, al asegurar que no tienen previsto colocarse una tercera dosis y desde ya planean buscar vías de transporte alternas para movilizarse.

Aunque unos no favorecen la disposición, otros si la aplauden, al considerar que una persona con tres dosis de la vacuna anticovid tendría menos riesgo de contagiarse y transmitir el virus mientras usan el metro u otro medio de transporte.

Ya que hasta este miércoles, sólo 21.9 por ciento de la población se ha aplicado la tercera dosis, gremios médicos insisten en que se extienda el plazo para la presentación del certificado.

A seis días de que las principales farmacias del país comenzaron a vender las pruebas de antígeno para detectar el COVID-19 a fin de facilitar el acceso a la población, las autoridades de Salud aclararon que esos exámenes de diagnóstico rápido no tienen validez para fines laborales.

Asimismo, afirmaron que el país entró en una fase de “meseta” por la disminución de los casos de COVID-19.

De su lado, el Colegio de Bioanalistas se negó a la venta de pruebas rápidas para el covid-19 en este tipo de establecimientos.