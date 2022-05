"Una institución atractiva con unos sueldos atractivos que le permita a cualquier joven universitario accesar a la canasta familiar", indicó.

SANTO DOMINGO.- El exjefe de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, expresó que si el Estado y la sociedad quiere tener una buena policía, por donde tiene que empezar es poniendo a los agentes a que puedan comer, "una institución atractiva con unos sueldos atractivos que le permita a cualquier joven universitario accesar a la canasta familiar".

"Si la sociedad dominicana habla que quiere tener una buena policía, entonces ¿por donde tiene que empezar el Estado?, porque la policía no es atractiva para nadie, es por el sueldo del policía que no cumple ni con el primer quintil, osea que el policía no tiene acceso a la canasta familiar, por tanto esa institución no es atractiva para nadie", resaltó Páez en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que tiene amigos que son abogados, médicos e ingenieros que quieren ser policías, pero que con ese sueldo no se puede comer.

"Un raso de la policía vive en la franja de la miseria, en la zona Ozama, de puente a puente y casi todos viven en esa zona y viven todos en grado de marginación y en piezas porque ganan 15 mil pesos, entonces vamos hacer un metro para la policía, vamos hacer un elevado policial, vamos hacer un proyecto de policía que les permita comer".

Indicó que en la reforma policial, por ahí es que hay que empezar, a que ponga a los policías a comer.

"Mira, si la policía es tan descuidada que tienen 7 o 8 años con su primer principal centro de formación en construcción y no lo terminan, es una ruina, yo invito a cualquier persona que pase por allí frente al hospital Robert Reid Cabral para que vea una ruina, y el auditorio de la policía que lo necesitaba lo terminaron con cooperación internacional y lo inauguraron antes de terminarlo", agregó.

Comunicó que lo que falta para la reforma policial es despolitizar la institución y crear otro modelo, debido a que los agentes todavía tienen una mentalidad y herencia trujillista.