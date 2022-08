Asimismo, abogó por la preparación de los policías en investigación material del crimen con el fin de ayudar al Ministerio Público a acreditar la comisión del hecho delictivo, en lo que a su juicio es otro aspecto en el no "hemos avanzado".

SANTO DOMINGO.- El exjefe de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, dijo hoy que el país, a dos años del Gobierno encabezado por Luis Abinader, está practicamente estancado en materia de seguridad ciudadana y aseguró que no se puede hablar de reforma sin cubrir las necesidades básicas de los agentes del cuerpo del orden.

“Creo que no estamos retrocediendo pero tampoco hemos avanzado. Estamos estancados prácticamente”, señaló Santana Páez al ser cuestionado en El Despertador sobre la marcha de las autoridades de la actual gestión sobre el combate a la criminalidad y la percepción de inseguridad.

Indicó, además, que el Gobierno recibió una institucion "sin ropa, sin equipos y sueldos muy bajitos" y aseguró que estos elementos impactan en la seguridad, porque el agente policial no puede ofrecer un servicio de calidad si no tiene sus necesidades cubiertas.

“No puedes hablar de reforma policial con un policía que no puede comer", "un funcionario que no tiene para comer, su hijo no tiene para educarse", ilustró Santana Páez al tiempo que resaltó el aumento salarial realizado en la actual gestión, pero el que la inflación "se lo comió".

Asimismo, abogó por la preparación de los policías en investigación material del crimen con el fin de ayudar al Ministerio Público a acreditar la comisión del hecho delictivo, en lo que a su juicio es otro aspecto en el no "hemos avanzado".

Pese a resaltar las carencias de la Policía Nacional y el aumento en los niveles de inseguridad, Santa Páez dijo que los positivo que ha hecho el presidente Luis Abinader es que ha reconocido el problema y está interesado en destinar recursos y atención a la institución del orden para superarlos.