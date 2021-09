Reiteró que tiene que ver una continuidad de estado y que el presidente Abinader tiene las mejores intenciones de hacer la transformación en la Policía Nacional.

SANTO DOMINGO.- El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, exjefe de la Policía Nacional, garantizó este martes que no es culpa de la institución del orden que no haya una transformación, sino del estamento político que no da continuidad de estado.

"Es como que un médico le pone un tratamiento, va a otro médico y le pone otro tratamiento, va a otro médico y le pone otro, usted nunca se va a a sanar, y si se sana usted no va a saber que tratamiento le dio resultado", sostuvo Fermín en la entrevista central de El Despertador de SIN, que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la mañana.

Reiteró que tiene que ver una continuidad de estado y que el presidente Abinader tiene las mejores intenciones de hacer la transformación en la Policía Nacional, pero sino logra un acuerdo nacional y alianza con todos los partidos políticos, sectores empresariales, las iglesias, sociedad civil y comunidades y firmar un acuerdo nacional, para que cualquier gobierno que surga las elecciones tenga obligatoriamente continuar con ese plan.