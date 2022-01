Ramón Madera dijo que de no haber sido por él Luis Abinader “no sería presidente”.

Santo Domingo.- El exjuez Ramón Madera Arias, manifestó su disgusto hacia el presidente Luis Abinader, debido a que no fue designado en un puesto diplomático como supuestamente se le había prometido a su salida del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Lamentablemente, el presidente de la República me cubió, no cumplió conmigo, y me dejaron con el traje hecho. Pero estoy vivo y sigo haciendo lo bien hecho, todo por el bien de la República Dominicana”, dijo Madera Arias durante un acto en Montecristi.

Según el exjuez, el mandatario formó una comisión encabezada por su “gran amigo” Víctor D’ Aza, en la que le ofrecieron designarlo de inmediato en una de las mejores embajadas o consulado de Estado Unidos, promesa que, según Madera Arias, el presidente de la República “no le cumplió” y lo dejó esperando por el puesto.

Ramón Madera dijo que de no haber sido por él Luis Abinader “no sería presidente”.

“En las pasadas elecciones yo sudé la faja, estaba en juego la democracia, y había un sector que quería quedarse en el poder, y si un hombre como yo, no se empantalona, Luis Abinader no sería presidente de la República”, resaltó en su discurso.

Puntualizó que en la pasada campaña electoral fue objeto de amenazas, persecución de sus familia y que puso en peligro su integridad física, intentaron sobornarlo, ofreciéndole una apartamento de lujo en la Torre Mar azul, en la avenida Anacaona, cosa que rechazó categóricamente.