"Naturalmente tiene mucho que ver cómo hicimos la ciudad, no hay aceras, eso también dificulta, se habla mucho de los carros que se inundaron, pero, ¿y los peatones que no pudieron caminar?".

SANTO DOMINGO.- El sociólogo y experto en urbanismo, César Pérez, manifestó este lunes que se podrían evitar las inundaciones en el país con un rediseño de las calles y modificando el sistema del transporte, agregando que se deben por cómo se hizo la ciudad en términos orográficos.

"El tema de como se soluciona yo creo que con un rediseño de las calles y sobre todo el tema del transporte y movilidad, que no se va a resolver con cambios de dirección, sino modificando el sistema y potenciando el transporte colectivo", explicó Pérez en la entrevista central de El Despertador.

Al sostener que Santo Domingo tiene tres terrazas, la del Malecón, la Bolívar y la 27 de Febrero, dificulta enormemente la movilidad, y hace que parte del agua corra hacia el Norte y la otra hasta el Sur.

"En esa tres terrazas la cantidad de agua cuando hay momentos que llueve, la cantidad de agua es mayor que el cause del rió Yaque del Norte, que es más grande de este país, cualquier sistema de alcantarillado tiene problemas. Aquí hay un sistema de alcantarillado muy importante, pero eso no se dice, aquí hay una galería inmersa que recorre todas las aguas del norte y lo lleva al mar, al sur, que va por la calle Núñez de Cáceres, ¿por qué no se ha conectado?, todas las aguas de la parte norte hacia ese túnel que haga que el agua corra hacia el sur, eso es una gran deficiencia", expresó.

Expuso que en tres horas cayeron casi 300 milímetros de agua, que como es posible que una ciudad por mejor dotada que esté de infraestructura, no va a colapsar como colapsamos nosotros.

"La otra es la cultura de la basura, y naturalmente tiene mucho que ver como hicimos la ciudad, no hay aceras, eso también dificulta ahora se habla mucho de los carros que se inundaron, pero ¿y los peatones que no pudieron caminar?".

"Hay muchos factores, desorden orográficos y cultura que hace que calapse la ciudad con un evento de la naturaleza del pasado".

Al ser cuestionado que si los drenajes estuvieran limpios, si hubiésemos tenido un daño menor, respondió que si, que hubiese mitigado bastante con un buen sistema de recogida de basura, pero también un poco de cultura, "yo he visto gente que tirando basura para que el agua se la llevara".

"Podemos tener un sistema de drenaje y de alcantarillado pluvial mejor, pero los alcantarillados comenzamos a ponerle capa de asfalto, claro los ayuntamientos trabajan mucho pero es ineficiente, primero tienen pocos recursos y segundo yo creo que hay una cosa que tomar presente, el tema de la ciudad no es un tema meramente municipal local, es un tema también nacional y los gobiernos tiene que intervenir con los ayuntamientos".