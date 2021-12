Aseguró que el aumento de casos que pudiera registrarse sería común en aquellos que no han iniciado el esquema de inmunización.

Santo Domingo.- Una quinta ola del Coronavirus pero con menos impacto pudiera llegar al país tras concluir las festividades de navidad y fin de año, indicó este miércoles el infectólogo Clemente Terrero.

Aseguró que esto se debe a que gran porcentaje de la población ya está totalmente vacunada y que el aumento de casos que pudiera registrarse sería común en aquellos que no han iniciado el esquema de inmunización.

“Puede que ocurra un discreto incremento pero no en la magnitud que vimos el años pasado. La población no vacunada o los que han recibido la vacuna pero que no hayan desarrollado la inmunidad”, reiteró el infectólogo, Clemente Terrero.

El también director del Hospital Robert Reid Cabral, indicó que en ese centro de salud han disminuido considerablemente los casos de internamiento por la enfermedad y solo permanecen dos niños ingresados.