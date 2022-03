Durante ese tiempo, el exfuncionario ha acudido en varias ocasiones ante un juez en busca de que se le conceda la libertad, pero en todas ha fracasado.

SANTO DOMINGO.- Desde aquel 29 de junio del 2021, día en que el exprocurador Jean Alain Rodríguez fue arrestado luego de acudir de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, han pasado 267 días.

Durante ese tiempo, el exfuncionario ha acudido en varias ocasiones ante un juez en busca de que se le conceda la libertad, pero en todas ha fracasado, aunque este miércoles nuevamente se para ante la justicia con las esperanza de que finalmente le sea revocada la prisión preventiva como medida de coerción.

El exprocurador cumple prisión preventiva de 18 meses por estar implicado en la Operación Medusa y acusado de ser el cabecilla de una red de supuestos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos.

Además de Rodríguez, otros cuatro exfuncionarios de la PGR están involucrados en el caso, el ex director de Tecnología de la Información Javier Alejandro Forteza Ibarra, el ex encargado del Departamento de Contabilidad Rafael Antonio Mercede Marte, el exasesor Miguel José de Moya y la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado.

“ Ministerio Público ha sido negligente”

Este miércoles, durante la revisión de medidas cautelares que realiza el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los abogados de la defensa del exprocurador han asegurado que el Ministerio Público ha sido negligente en la nueva línea de investigación de alimentos ya que no fueron depositados algunos documentos.