SAN PEDRO DE MACORÍS.- Familiares del señor Manuel Emilio Núñez Grullón, desaparecido desde el 31 de julio, pidieron al general Latif Mafud Rodríguez, director regional Sureste de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís, profundizar en las investigaciones para dar con el paradero de su pariente, ya que entienden que la institución no ha realizado los esfuerzos necesarios para su localización.

En una rueda de prensa donde se sumó el Obispo de la Diócesis de la Sultana del Este, monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, expresaron que el señor Manuel Emilio Núñez Grullón, quien reside en el sector Villa Ebenecer, fue visto por última vez en las proximidades del ingeniero Cristóbal Colón, donde acostumbra ir con frecuencia donde realizaba préstamos personales a los trabajadores de esa empresa azucarera.

Angela Núñez, hija del desaparecido expresó su preocupación, ya que su padre presenta problemas de salud y temen que su pariente esté pasando hambre, o si se encuentre con vida.

"Hoy hace ya 14 días que no sabemos nada de él, no sabemos donde podemos ir a buscarlo, no sabemos si está pasando hambre, si tiene frió, si tiene sed, si lo están maltratando o en el peor de los casos no sabemos si aún está con vida.