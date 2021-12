El abogado Jhonny Rodríguez y la familia de la víctima, entienden que hay suficientes pruebas que incriminan al acusado, por lo que esperan que el asesino sean recluido en la cárcel.

Santo Domingo.- Familiares de un joven ultimado en el 2017 reclamaron este jueves a las autoridades hacer justicia en el caso, tras asegurar que la persona que ultimó a Ramón Adolfo Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión sin que la sentencia contra el imputado Miguel Ángel Jorge Cruz alias (Miguelito El Sicario) fuese ejecutada.

El abogado Jhonny Rodríguez y la familia de la víctima, entienden que hay suficientes pruebas que incriminan al acusado, por lo que esperan que el asesino sea recluido en la cárcel.

“Por qué no se ha ejecutado esa sentencia, él nunca ha estado preso, nunca ha sido objeto de nada, no sabemos a qué atribuirle por qué no se ha ejecutado una sentencia evacuada por un tribunal”, cuestionó un tío de Ramón Adolfo Rodríguez

De acuerdo con lo expresado por los familiares, Ramon Adolfo Rodríguez desapareció el 27 de junio de 2017 y supuestamente se reunió con Miguel Ángel Jorge Cruz y desde entonces no se supo de él. Expresaron que al momento de su muerte era propietario del auto adorno Audio Express ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart esquina doctor Defilló.