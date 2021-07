“Cuando quieras nos juntamos, yo no tengo ningún tipo de problema contigo. Errores son de humanos”, dijo.

SANTO DOMINGO.- Jandy Ventura habló hoy en nombre de su familia y dijo que no guarda rencor al exponente Ala Jaza por los comentarios que hizo tras la muerte del icónico merenguero y por los que ha sido condenado y sensurado.

“Para que no se hable más de lo que voy a pronunciar ahora, no lo voy a hablar nunca más. Yo quiero decirle a Ala Jaza, un artista al cual admiro, que respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música, de que la familia Ventura no te guarda rencor, no te guarda rencor”.

