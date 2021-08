La viuda de Ventura, dijo desconocer las donaciones que hacía Johnny con su dinero, sin embargo recordó que con el sueldo que ganó en los años que le tocó ocupar una curul en la Cámara de Diputados, costeó los estudios universitarios de varios jóvenes.

SANTO DOMINGO.- El hijo mayor de Johnny Ventura, Jandy Ventura, dijo al salir de la primera misa ofrecida al alma del Caballo Mayor, que por ahora piensan pasar este dolor en familia y tienen en proyecto hacer una fundación para continuar haciendo las obras que hacia su padre.

“Mi mamá siempre me decía que ella no sabía lo que hacia mi papá el dinero y ayer y antes de ayer me di cuenta lo que él hacía, fueron muchas personas que se acercaron y me dijeron que por mi papá tenían casa y se habían graduado de la universidad”.

Nelly Josefina Flores (Fifa), viuda de Ventura, dijo desconocer las donaciones que hacía Johnny con su dinero, sin embargo recordó que con el sueldo que ganó en los años que le tocó ocupar una curul en la Cámara de Diputados, costeó los estudios universitarios de varios jóvenes.

Fifa agregó que le daba gracias a Dios por el esposo que le dio para formar la familia que tiene.