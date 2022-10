Al visitar también el vacacional para averiguar el estatus migratorio de su pariente, indicó además que los detienen aún tengan sus documentos al día para estar en el país.

REDACCIÓN.- Mientras avanza la investigación en el Vacacional de Haina por supuestos maltratos y denominados macuteos contra los extranjeros indocumentados por parte de los agentes de Migración, familiares de los detenidos aseguran que los abusos son constantes.

Para Robelina San Luis es un abuso que su pariente haya sido detenido por Migración cuando está en proceso de regularización y que además no se le permita tener dentro del Vacacional los artículos necesarios para la higiene personal.

´´yo traje un cepillo y dicen que no se puede, quería comprarle comida y me dicen que no se puede, que ellos le dan comida, pero él me dice que tiene hambre´´, expresó San Luis.

Esa indignación de Robelina también la resiente el señor Frank de la Cruz, quien aseguró que sus compatriotas haitianos son regularmente maltratados por los agentes de Migración.

Al visitar también el vacacional para averiguar el estatus migratorio de su pariente, indicó además que los detienen aún tengan sus documentos al día para estar en el país.

Aunque otros que también estaban en el lugar aseguraron que sus allegados no han sido maltratados durante su detención por falta de papeles migratorios. Tras la denuncia de supuestos maltratos y llamados macuteos el director de Migración designó una comisión investigadora compuesta por subdirectores de la entidad, para tomar medidas en caso de que se compruebe la denuncia.

Este sábado dicha entidad realizó operativos simultáneos en avenidas como la Máximo Gómez, Pedro Livio Cedeño y otras de la capital.

Asimismo, el director de Migración dijo además que en promedio son detenidos más de 500 extranjeros ilegales por día.