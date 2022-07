Los familiares de la joven piden justicia ante el deceso de la fenecida alegando que su deceso fue por negligencia médica.

SANTO DOMINGO.- Familiares de Ana Carina Reinoso Hilario de 34 años, que falleció la noche de este miércoles supuestamente por falta de atención médica en la Clínica Independencia piden la intervención del Ministerio de Salud Pública.

Miguel Ledesma, esposo de la fenecida dijo a Noticias SIN que llevó a su esposa a la clínica alrededor de las 7:30 de la noche en estado de gravedad, quejándose del dolor que la atormentaba e implorando que no la dejaran morir.

Según Ledesma luego de solicitarle los documentos de la paciente le notificaron que el seguro no funcionaba, y que para poder asistir a la paciente debía depositar entre 10 a 11 mil pesos. Ledesma le pidió al médico que al menos le colocara algún medicamento para calmarle el dolor, a lo que este respondió que eso no estaba en sus manos hasta que no depositaran el dinero.

El hombre informó que luego de unos 40 minutos de haber llegado el centro de salud, su esposa falleció sin que se le brindara ningún tipo de atención médica.

