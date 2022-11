Afirma que trabajadores de distintas áreas serán beneficiados con más de tres mil nuevos empleos que generará esta actividad productiva en la zona.

SANTO DOMINGO.- La Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas, la Metalurgia, la Energía, la Química, los Combustibles y los Servicios Afines (Futrametal) solicitó al presidente Luis Abinader que autorice la realización de los estudios de impacto ambiental del proyecto Romero, para que se determine la factibilidad de esta actividad minera en San Juan de la Maguana.

La organización también demandó este jueves del primer mandatario de la Nación la creación de la “Escuela Nacional de Formación de la Mano de Obra Minera Dominicana”, que forme y provea de mano de obra calificada a este sector en sus operaciones sostenibles y reduzca la dependencia el costoso personal extranjero.

Estas consideraciones fueron externadas en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), encabezada por Rafael (Pepe) Abreu, presidente de esa entidad; Ariel Acevedo, secretario general de la Futrametal; Reynaldo Hernández, secretario general del Sindicato de Barrick Pueblo Viejo y Ruben Orlando García, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom).

El secretario general de la Futrametal, Ariel Acevedo, hizo un llamado a las organizaciones y personalidades de San Juan de la Maguana que se oponen al proyecto minero a que esperen los resultados de los estudios de impacto ambiental, y “si estos arrojan que no es factible, que no se lleve a cabo la mina y se acabó, pero no podemos poner los bueyes delante de la carreta”.

Manifestó que los salarios de los trabajadores de la minería son superiores a los de otras industrias, lo que les garantiza un mejor poder adquisitivo y se traduce en familias con mejores indicadores de desarrollo económico y social.

El dirigente precisó que “estamos claros en la federación que este proyecto creará más de tres mil nuevos empleos que muchos de los ciudadanos de San Juan de la Maguana necesitan para mejorar sus condiciones de vida y la de sus seres queridos”.

Sobre la escuela para especializar la mano de obra minera, Acevedo indicó que es necesario que el presidente Abinader apoye su creación porque el país carece de un centro de enseñanza de este tipo, y que pueda ser diligenciado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).