Durante la entrevista central de El Despertador, Jiménez resumió la situación que se vivía en Refidomsa durante su gestión y dijo que Refidomsa “es el elefante blanco más apetecible para los empresarios dominicanos”.

SANTO DOMINGO.- Félix Ramón “Felucho” Jiménez, expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) considera que lo mejor para el país es que el gobierno venda las acciones de la refinería que recientemente compró a Venezuela para ganar financiamiento e impulsar alternativas no basadas en el crudo.

Durante la entrevista central de El Despertador, Jiménez resumió la situación que se vivía en Refidomsa durante su gestión y dijo que Refidomsa “es el elefante blanco más apetecible para los empresarios dominicanos”.

“Aquí no hubo un grupo económico privado importante que no se me acercara a mí dispuesto a comprar la parte que tenía Venezuela. De manera que es verdad, es una empresa grande que puede dejar una tasa de beneficio relativamente pequeña respecto al capital total invertido, pero cuántos empresarios dominicanos querían ganar 105 millones de dólares en esa empresa que llegamos a ganar nosotros en un año”, aseguró

Propuso que se revenda la parte comprada a Venezuela para ganar financiamiento, porque sería, según dijo, mejor negocio importar que refinar.

“Es tan buen negocio que la competencia no refina, solo importa. Claro que sería buen negocio”, afirmó.