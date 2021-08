Dijo que el presidente de la República se comprometió a dárselo cuando estaba en campaña.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, volvió a exigir este lunes el pago de 153 millones a los choferes del corredor Máximo Gómez, reiterando que el presidente de la República Luis Abinader se comprometió a resolverles cuando estaba en campaña.

Juan Hubieres, quien habló a favor de sus choferes dijo que la mayoría apoyaron la candidatura de Abinader, sin embargo no son correspondidos y están en quiebras, "y no estamos chantajeando, conmigo no firmó ningún acuerdo, ahora aquí en este país nadie luchó más que nosotros contra los delincuentes del PLD, no estoy hablando de todos los peledeístas".

"A los choferes se les pagó cinco millones en la gestión de Leonel Fernández y dos millones de pesos en el Gobierno de Hipólito Mejía y que a un senador se le pagó 100 millones de pesos de ese proceso", sostuvo Juan Hubieres quien agregó que aunque no fue Abinader que firmó el acuerdo, pero si el Estado dominicano.

En otro orden Juan Hubieres manifestó que la gente se quejan de que no bajan el pasaje, pero como algunos viernes las gasolinas sufren alzas.