SANTO DOMINGO.- No es el legal y viola la Ley de Función Pública y la de Salarios, las bonificaciones por desempeño sin evaluación de hasta 800 mil pesos que hacían en la Superintendencia de Electricidad bajo la gestión de Rafael Aníbal Velazco Espaillat,así informó el Ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo en El Despertador.

"Claro, ellos son un órgano regulador, y se entiende que los órganos reguladores deben de tener una normativa especiales, ¿qué es lo que tienen que hacer?, elaborar un reglamento, acogerse a la Ley de Función Pública, pero por su condición de órgano regulador establecer unos beneficios especiales, pero tiene que estar transparentado, escrito en blanco y negro, tiene que ser un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo y se lo dijimos por escrito que estábamos en la mejor disposición de acompañarlos en la elaboración de ese reglamento ", explicó Castillo Lugo.

Agregó que en la participación del ex superintendente en un programa de radio se enteró de otra violación a la ley, que le sumaron hasta el 15 por ciento de gasto de representación que reconoce la ley de salario al sueldo, indebidamente, "porque eso no es sueldo, eso es compensación por gastos en el desempeño de sus funciones, dice la propia ley que eso no es sobresueldo, dice él que se lo sumaron al sueldo y sobre eso se aumentaron, entonces eso es otra violación a la ley".

"Les advertimos de que a ellos no le aplica el Código de Trabajo, sino la ley de Función Pública, porque ellos tenían problemas con la Contraloría, no le estaba reconociendo las nóminas porque no había pasado por el MAP. Todos los meses tenían ese problema, para evitar esa situación, avisamos al contralor que le pagaran las nóminas hasta que la Consultoría del Poder Ejecutivo le ratificara o le dijera cual es la normativa que le corresponde, y la Consultoría le dijo efectivamente que es la ley de Función Pública, porque su ley no dice que es el Código de Trabajo como dice la ley de la SIE".

Al ser cuestionado que si dando la luz verde autorizaba una irregularidad, dijo que dieron luz verde porque había que pagar al personal y tenía la nómina trancada en la Contraloría, "autorizaron al contralor de que le pagara hasta que aclarara la situación, son distorsiones que vienen de años".