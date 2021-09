Esto así tras la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que afirma se instaló un sistema keylogger (grabador de teclas) en los equipos que permitió que estos fueran monitoreados y manipulados desde fuera la sede institucional.

SANTO DOMINGO.- Ni la computadora ni el correo institucional de la procuradora fiscal del Distrito perdieron información durante el supuesto hackeo que sufrió el sistema de la Procuraduría, lo que más adelante el Ministerio Público afirma fue una artimaña intencionada en la que habría participado el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Mi computadora no fue afectada. Pero nosotros tuvimos un hackeo que fue lo que se nos informó en aquel momento y lo que pudo haber sufrido fue el email institucional pero yo no perdí ninguna información, eso es lo que les puedo decir de manera personal. Yo no perdí ninguna información ni de mi email institucional ni de mi computadora”, dijo Ramos.

En julio de este año en la acusación de la Operación Medusa se dio a conocer que información personal de fiscales y empleados administrativos de la Procuraduría podrían estar en riesgo tras revelarse que la privacidad los equipos de la institución fue violada por programas de captura de datos.

Esto así tras la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que afirma se instaló un sistema keylogger (grabador de teclas) en los equipos que permitió que estos fueran monitoreados y manipulados desde fuera la sede institucional.

Así las cosas, aquellos empleados que hayan usado cuentas personales de correo, banco, servicios, redes sociales o cualquier otro en que manejaran información privada pudo haber sido espiado y la data robada a través de este sistema.

“El sistema puede tener usos lícitos, pero por lo general no se usa de esa manera (…) puede tener captura de pantalla, de la videocámara, activar micrófonos”,explicó el experto informático Juan José de León sobre el funcionamiento del software.

Dijo que las computadoras de grado corporativo tienes herramientas para encenderse remotamente y que para ser vulneradas por un keylogger lo único necesario es que estén conectadas a internet.