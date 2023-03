SANTO DOMINGO.- A pesar de que el acusado de asesinar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que lo ultimó en defensa propia, la fiscal del Distrito Nacional aseguró tener todos los elementos y pruebas para lograr una condena de 30 años.

Rosalba Ramos señaló además que con el auto de apertura a juicio probarán la culpabilidad del implicado, Miguel Cruz.

Tras la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción enviará a juicio al implicado, este justificó su comportamiento alegando que el fenecido ministro le debía tres millones de dólares e intentó matarlo.

A su salida de la sala de audiencias el imputado justificó su accionar al señalar que el fenecido funcionario le debía tres millones de dólares e intentó matarlo.

"Era más de 3 millones de dólares que me debía y más de 40 mil armas de fuego que yo traje... por eso no lo maté no... tenía una arma también y me intentó matar", vociferó Miguel Cruz mientras era trasladado por un amplio dispositivo de seguridad.

Con esta decisión de la jueza Altagracia Ramírez, la Cámara Penal del Distrito Nacional realizará un sorteo para determinar cuál tribunal colegiado conoce la etapa final del proceso judicial.