Guzmán indicó que no le merece ninguna opinión la investigación realizada por un investigador privado estadounidense.

SANTO DOMINGO.- El fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, defendió este lunes los resultados de la investigación que realizó sobre el atentado en el que resultó herido el expelotero David Ortiz.

Guzmán indicó que no le merece ninguna opinión la investigación realizada por un investigador privado estadounidense, la cual concluyó que el presunto narcotraficante César Emilio Peralta había ordenado el ataque para asesinar a Ortiz.

"La investigaciones que llevamos son de carácter institucional no personal, y la Procuraduría tiene conocimiento del tema y ha fijado posiciones, en ese sentido la posición mía personal no tiene ninguna importancia y no tienen ningún juicio", manifestó Guzmán.

Guzmán fue el fiscal que desarrolló la investigación del atentado en 2019, según la cual Ortiz resultó herido por una confusión, ya que de forma presunta el ataque iba dirigido a otra persona.