SANTO DOMINGO.- Rosalba Ramos, la procuradora fiscal del Distrito que en el pasado llamaba la atención sobre el gran número de presos preventivos en las cárceles del país, dijo hoy que muchos fiscales piden esta medida de coerción porque se sienten“muy cómodos”con ellas y es con la que menos se les cuestiona.

Según comparaciones que la propia fiscal hacía, las personas que cumplían prisión preventiva eran dos veces la cantidad de condenados, por lo que reconoció que este“sigue siendo un tema pendiente”para la justicia.

“Los fiscales nos sentimos muy cómodos con la prisión preventiva y tal vez es la solicitud de medida de coerción con la que no somos cuestionados”, dijo Ramos en la entrevista central de El Despertador.

Dijo entender que hay más opciones y que ella misma lo ha demostrado en su ejercicio, pero que “no todos tenemos el mismo criterio”.

“Entiendo que hay más que la prisión preventiva y lo he demostrado porque en los casos que he llevado a cabo porque he presentado acusación en libertar (…) cada fiscal es dueño de su propio caso, entendiendo siempre que debe llevar el debido proceso”, dijo.

