SANTO DOMINGO.- Uno de los amigos de Chantal Jiménez, lamentó la muerte de la comunicadora y la calificó como una mujer “trabajadora, soñadora y forjadora de sus sueños”.

El joven Evaristo Marte, con semblante afligido manifestó su dolor con respecto a la muerte de Jiménez y pidió que se detengan los feminicidios.

“Señores, debemos alzar la voz, para que ya esto no siga pasando, ya basta. Ya no mas feminicidios, ya no más muertes. Nos sentimos muy adoloridos con esta situación”, expresó.

Asimismo, contó que cuando escuchó la noticia estaba en su hogar y todo fue tan “devastador” que no pudo seguir almorzando.

“Cuando una persona no quiere estar con otra, ya basta”, exclamó el joven.

En un mensaje colgado en su cuenta Instagram, Graciano, deja entrever que estaba planificando la muerte de la comunicadora de quien se había separado recientemente.

El victimario expresaba mediante texto “las despedidas son sólo para aquellos que aman con sus ojos. Porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación”