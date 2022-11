"Hay un tema de inseguridad el que señala Omar, estamos de acuerdo pero tomemos las precauciones porque el país tiene que seguir adelante y el problema de la inseguridad no se va a resolver ni en 24 ni 48 horas, ni en 48 meses tampoco se va a resolver es un problema que va a tomar mucho tiempo".

SANTO DOMINGO.- Al destacar que la Fuerza del Pueblo está de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, César Fernández, el miembro Dirección Política de ese partido, señaló que hay poca información y debilidad en la promoción de todo el proceso.

Fernández manifestó que no se sabe "ni siquiera" a qué hora empieza ni cuál es el procedimiento, "hoy debe de haber una campaña intensa, así como lo hay para promover la reelección, así que lo haya para promocionar el censo. Yo no entiendo como la Presidencia de la República este año modificando el Presupuesto le quita 304 millones de pesos a la catástrofes para recuperar infraestructura dañada por efectos climatológicos y lo pasa a promoción de la Presidencia".

El también ingeniero dijo que tanto los compañeros diputados como su partido como tal, el lunes hicieron algunos cuestionamientos sobre el Censo, uno de ella era la adjudicación del contrato, "Compras y Contrataciones estableció que no hay ningún problema con esa contratación que se hizo en el orden correcto, ahí la Fuerza del Pueblo está satisfecha con esa respuesta".

Agregó que también habían interrogantes en posibles sesgos en el cuestionario y que eso no se ha aclarado.

"Nuestro presidente ha sido el único presidente que ha pensando en la planificación del país a largo plazo, para pensar en un país mejor, en planificar la economía, infraestructura, la educación, el sistema sanitario, hay un tema de inseguridad el que señala Omar, estamos de acuerdo pero tomemos las precauciones porque el país tiene que seguir adelante y el problema de la inseguridad no se va a resolver en 24 ni 48 horas, ni en 48 meses tampoco se va a resolver es un problema que va a tomar mucho tiempo".

Así mismo dijo que es ayer cuando el DICOM asume la promoción, es ayer cuando la vicepresidenta de la República asume también la defensa del Censo, "muy tarde".

Tras las declaraciones de Soraya Suarez quien dijo que si el Censo fracasa es responsabilidad del Gobierno pasado y de la oposición, dijo que si el censo fracasa es por falta de planificación y de ejecución del gobierno, "no nuestra, nosotros no estamos en la administración del poder, quien ha fracasado en todo lo que planifica y no es capaz de ejecutar es el gobierno de su partido, el PRM".