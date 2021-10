“Lo que más necesita el ser humano para sobrevivir es comer, cuando no hay comida la gente muere de hambre. Aquí no se está comiendo bien, en República Dominicana hay familias que no está comiendo la tres veces al día”, sostuvo.

SANTO DOMINGO.- El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, afirmó este domingo que por el alto costo que mantiene la canasta familiar hay familiares en el país que no se están alimentando bien.

Francisco Domínguez Brito habló en esos términos en el marco de un masivo en el Auditorio Mauricio Báez, en respaldo a sus aspiraciones presidenciales por dirigentes peledeistas en la circunscripción número tres del Distrito Nacional, donde recordó una lista de promesas incumplidas al pueblo dominicano por el actual Gobierno, que encabeza el Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“No nos vamos a callar ante las mentiras que le dijeron al pueblo dominicano, le dijeron que le pondrían un salario mínimo de 500 dólares a los policías y que le darían 10 mil pesos mensuales a todos los desempleados y después de un año todo ha sido mentira”, enfatizó.